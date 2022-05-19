КХЛ объявила символическую сборную сезона-2021/22

КХЛ объявила символическую сборную по итогам сезона-2021/22.

В команду вошли вратарь Иван Федотов (ЦСКА), защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург»), а также нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Вадим Шипачев («Динамо» Москва) и Николай Голдобин («Металлург»).

Отметим, что Федотов также получил приз лучшему вратарю, а Шипачев стал самым ценным хоккеистом сезона-2021/22.

По итогам прошедшего сезона Кубок Гагарина завоевал ЦСКА, обыграв в финальной серии «Металлург» со счетом 4-3.