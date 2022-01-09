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КХЛ объявила об отмене трех матчей рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе

12:25
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила три матча рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе.

По состоянию на сегодня, 9 января 14 хоккеистов, 1 тренер и 2 представителя «Динамо» сдали положительные ПЦР-тесты.

Лига отменила игры команды из Риги против минского «Динамо» (12 января), «Металлурга» (15 января) и «Автомобилиста» (17 января) с целью не допустить распространение коронавируса. Решение о возможности провести эти матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

Ранее КХЛ отменила игру рижского «Динамо» против «Салавата Юлаева», которая должна была состояться завтра, 10 января.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/09/495718.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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