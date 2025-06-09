КХЛ объявила об изменениях в правилах в сезоне-2025/26

КХЛ сообщила, что в новом сезоне чемпионата будут введены изменения в правилах, направленные на повышение зрелищности и динамики игры.

Отмечается, что игра не будет останавливаться, если шайба попала в изогнутое стекло, расположенное в конце каждой из скамеек запасных, и упала обратно на лед. По мнению лиги, это изменение позволит сократить количество пауз в матче.

Также команде запретят производить смену игроков на льду перед вбрасыванием, если вратарь прижимает шайбу, направленную своим же хоккеистом, и вызывает остановку в матче. Кроме этого, лига скорректировала правило «Подножка» в части назначения штрафного броска: если игрок первоначально играет в шайбу, а затем совершает подножку, то в такой ситуации не будут назначены ни штрафной бросок, ни малый штраф.

За направление шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры теперь будет назначаться 10-минутный дисциплинарный штраф, а за преднамеренный выброс шайбы за пределы площадки из любой зоны — малый штраф.

Если тренерский запрос не приводит к отмене первоначального решения, и команда получает малый штраф, то последующее вбрасывание будет произведено в зоне защиты команды, которая брала тренерский запрос.