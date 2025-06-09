Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

9 июня 2025, 15:53

КХЛ объявила об изменениях в правилах в сезоне-2025/26

Алина Савинова

КХЛ сообщила, что в новом сезоне чемпионата будут введены изменения в правилах, направленные на повышение зрелищности и динамики игры.

Отмечается, что игра не будет останавливаться, если шайба попала в изогнутое стекло, расположенное в конце каждой из скамеек запасных, и упала обратно на лед. По мнению лиги, это изменение позволит сократить количество пауз в матче.

Также команде запретят производить смену игроков на льду перед вбрасыванием, если вратарь прижимает шайбу, направленную своим же хоккеистом, и вызывает остановку в матче. Кроме этого, лига скорректировала правило «Подножка» в части назначения штрафного броска: если игрок первоначально играет в шайбу, а затем совершает подножку, то в такой ситуации не будут назначены ни штрафной бросок, ни малый штраф.

За направление шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры теперь будет назначаться 10-минутный дисциплинарный штраф, а за преднамеренный выброс шайбы за пределы площадки из любой зоны — малый штраф.

Если тренерский запрос не приводит к отмене первоначального решения, и команда получает малый штраф, то последующее вбрасывание будет произведено в зоне защиты команды, которая брала тренерский запрос.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Силы ПВО сбили 17 БПЛА в Ленинградской области
«Никогда не знаешь, когда все закончится». Овечкин после тысячи голов в НХЛ
Пушков заявил о намерении США восстановить гегемонию с помощью ресурсов
Березуцкому выдали карт-бланш на фоне слухов об увольнении, «Торпедо» спасается от вылета. Что происходит в Первой лиге
В Техасе ученик устроил стрельбу в школе и ранил учителя
Внебрачный сын Шварценеггера выиграл первые соревнования по бодибилдингу
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стала известна зарплата Родуолда в «Салавате»

Дронов заработает 140 миллионов рублей по новому контракту с «Трактором»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/8 финала Счет в серии
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
3 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
_ - _
3 - 1
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
3 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
_ - _
3 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
3 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
_ - _
3 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
3 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
_ - _
3 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 3
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
_ - _
1 - 3
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
3 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
_ - _
3 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
1 - 3
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
_ - _
1 - 3
Результаты / календарь
19.03
20.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
31.03 17:00 Автомобилист – Салават Юлаев - : -
31.03 19:30 ЦСКА – СКА - : -
31.03 19:30 Северсталь – Торпедо НН - : -
31.03 19:30 Ак Барс – Трактор - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости