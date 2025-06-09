КХЛ объявила об изменениях в правилах в сезоне-2025/26
КХЛ сообщила, что в новом сезоне чемпионата будут введены изменения в правилах, направленные на повышение зрелищности и динамики игры.
Отмечается, что игра не будет останавливаться, если шайба попала в изогнутое стекло, расположенное в конце каждой из скамеек запасных, и упала обратно на лед. По мнению лиги, это изменение позволит сократить количество пауз в матче.
Также команде запретят производить смену игроков на льду перед вбрасыванием, если вратарь прижимает шайбу, направленную своим же хоккеистом, и вызывает остановку в матче. Кроме этого, лига скорректировала правило «Подножка» в части назначения штрафного броска: если игрок первоначально играет в шайбу, а затем совершает подножку, то в такой ситуации не будут назначены ни штрафной бросок, ни малый штраф.
За направление шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры теперь будет назначаться 10-минутный дисциплинарный штраф, а за преднамеренный выброс шайбы за пределы площадки из любой зоны — малый штраф.
Если тренерский запрос не приводит к отмене первоначального решения, и команда получает малый штраф, то последующее вбрасывание будет произведено в зоне защиты команды, которая брала тренерский запрос.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/8 финала
|Счет в серии
Металлург Мг - Сибирь
|3 - 1
Локомотив - Спартак
|3 - 1
Динамо Мн - Динамо М
|4 - 0
Авангард - Нефтехимик
|3 - 1
Ак Барс - Трактор
|3 - 1
Северсталь - Торпедо
|1 - 3
ЦСКА - СКА
|3 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
|1 - 3
|31.03
|17:00
|Автомобилист – Салават Юлаев
|- : -
|31.03
|19:30
|ЦСКА – СКА
|- : -
|31.03
|19:30
|Северсталь – Торпедо НН
|- : -
|31.03
|19:30
|Ак Барс – Трактор
|- : -