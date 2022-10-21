КХЛ объявила об изменении времени начала двух домашних матчей «Витязя»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила об изменении времени начала двух домашних матчей «Витязя».

«В связи с обращением хоккейного клуба «Витязь» и по договоренности с соперниками подмосковной команды, Лига приняла решение о переносе времени начала матчей «Витязь» — «Северсталь» и «Витязь» — «Спартак», которые состоятся 3 и 4 декабря 2022 года соответственно, с 17:00 на 14:00 по местному времени», — говорится в заявлении КХЛ.

«Витязь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 21 матче.