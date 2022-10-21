КХЛ объявила об изменении времени начала двух домашних матчей «Витязя»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила об изменении времени начала двух домашних матчей «Витязя».
«В связи с обращением хоккейного клуба «Витязь» и по договоренности с соперниками подмосковной команды, Лига приняла решение о переносе времени начала матчей «Витязь» — «Северсталь» и «Витязь» — «Спартак», которые состоятся 3 и 4 декабря 2022 года соответственно, с 17:00 на 14:00 по местному времени», — говорится в заявлении КХЛ.
«Витязь» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 21 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Локомотив
|20
|13
|7
|29
|3
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Торпедо
|20
|12
|8
|25
|6
|Спартак
|22
|10
|12
|25
|7
|Витязь
|21
|10
|11
|24
|8
|Северсталь
|21
|9
|12
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|19
|3
|16
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|27
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
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25.10
26.10
|21.10
|12:30
|
Адмирал – Спартак
|1 : 2 Б
|21.10
|16:30
|
Барыс – Металлург
|- : -
|21.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -
|21.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|- : -
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