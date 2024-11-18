КХЛ объявила о запуске чемпионата по хоккею в формате 3х3
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила чемпионат по хоккею 3х3, сообщается на официальном сайте лиги.
Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».
Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025-го. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап проходит в однокруговом турнире, после чего четыре лучшие команды отправляются в плей-офф. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.
В чемпионате будет действовать два типа заявки: на тур и на сезон. Как минимум один игрок в заявке на тур должен иметь за плечами не менее 200 матчей в КХЛ за карьеру, либо не менее 80 матчей в лиге за последние пять сезонов. В заявку на сезон могут быть включены игроки на двухсторонних или трехсторонних контрактах, неограниченно свободные агенты старше 22 лет, а также хоккеисты, прошедшие процедуру списка отказов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|24
|5
|50
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|37
|3
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|4
|СКА
|28
|16
|12
|35
|5
|ЦСКА
|25
|13
|12
|33
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|30
|9
|Витязь
|28
|13
|15
|27
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|25
|17
|8
|36
|3
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|4
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|5
|Металлург Мг
|28
|14
|14
|29
|6
|Адмирал
|27
|12
|15
|29
|7
|Нефтехимик
|28
|9
|19
|26
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|18.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:30
|
СКА – Амур
|- : -