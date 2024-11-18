КХЛ объявила о запуске чемпионата по хоккею в формате 3х3

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила чемпионат по хоккею 3х3, сообщается на официальном сайте лиги.

Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025-го. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап проходит в однокруговом турнире, после чего четыре лучшие команды отправляются в плей-офф. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

В чемпионате будет действовать два типа заявки: на тур и на сезон. Как минимум один игрок в заявке на тур должен иметь за плечами не менее 200 матчей в КХЛ за карьеру, либо не менее 80 матчей в лиге за последние пять сезонов. В заявку на сезон могут быть включены игроки на двухсторонних или трехсторонних контрактах, неограниченно свободные агенты старше 22 лет, а также хоккеисты, прошедшие процедуру списка отказов.