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КХЛ объявила о приостановке Кубка Гагарина. На одну неделю — для согласования нового формата

23:30
12 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:3. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:3. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, информирует официальный сайт КХЛ.

15&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Из-за ограничений на&nbsp;массовые мероприятия игра прошла при малом количестве зрителей.В Москве ввели новый запрет на массовые мероприятия: на улицах — нельзя, в помещениях — не более 50 участников

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги.

Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно.

Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и порядка 6400 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин.

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Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/16/467410.html

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