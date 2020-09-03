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КХЛ объявила: матч «Динамо» Минск — «Йокерит» не состоится

13:20
«Минск-Арена».
«Минск-Арена».
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Пресс-служба КХЛ официально объявила, что матч минского «Динамо» против «Йокерита» не состоится.

«Матч «Динамо» Минск — «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах Лига сообщит дополнительно», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что финский клуб не вылетел в Минск на игру, которая должна была состояться сегодня. Команда даже не приехала в аэропорт.

Вторая игра «Джокеров» в лиге запланирована на пятницу против рижского «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/03/472190.html

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