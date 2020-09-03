Пресс-служба КХЛ официально объявила, что матч минского «Динамо» против «Йокерита» не состоится.

«Матч «Динамо» Минск — «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах Лига сообщит дополнительно», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что финский клуб не вылетел в Минск на игру, которая должна была состояться сегодня. Команда даже не приехала в аэропорт.

Вторая игра «Джокеров» в лиге запланирована на пятницу против рижского «Динамо».