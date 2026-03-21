Бердин, Диц и Григоренко признаны лучшими игроками заключительной недели чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков последней недели регулярного чемпионата сезона-2025/26.

Лучшим вратарем признан голкипер «Сибири» Михаил Бердин, одержавший одну победу в двух матчах недели с коэффициентом надежности 1,44 и процентом отраженных бросков 95,38. В игре с «Барысом» (2:1 Б) Бердин помог команде одержать победу в серии бросков.

Лучшим защитником стал хоккеист минского «Динамо» Даррен Диц, который набрал 4 (1+3) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим назван форвард «Трактора» Михаил Григоренко — на его счету 6 (3+3) очков в трех играх с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком недели впервые в карьере признан защитник «Трактора» Владислав Юсупов, отметившийся двумя голевыми передачами в трех матчах. Его показатель полезности составил «+2».

FONBET чемпионат КХЛ сезона 2025/26 завершился 20 марта. Матчи плей-офф стартуют 23 марта.

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