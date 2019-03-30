КХЛ объяснила, почему был засчитан гол в ворота СКА после рикошета

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала разъяснение Департамент судейства по эпизоду второго матча финала Западной конференции между ЦСКА и СКА (3:1). Напомним, что во втором периоде шайба, после броска Никиты Нестерова срикошетив от Грега Скотта оказалась в воротах.

"Судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет – Шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста. В результате видеопросмотра определено – шайба заброшена в ворота клюшкой. Взятие ворот засчитывается", – говорится в сообщении.