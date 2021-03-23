КХЛ объяснила отмену шайбы «Локомотива» в ворота ЦСКА

Континентальная хоккейная лига выступила с разъяснениями после завершения четвертого матча серии второго раунда плей-офф между «Локомотивом» и ЦСКА (3:0). В частности, лига объяснила, почему не была зачитана шайба ярославской команды в третьем периоде.

«На 45-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Локомотив» Рушаном Рафиковым, главный тренер команды ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок мешает вратарю свободно перемещаться в площади ворот и занимать необходимую позицию для отражения броска — нет гола», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.