1 мая, 17:47

КХЛ объяснила момент с незасчитанным голом «Салавата Юлаева» в концовке матча с «Локомотивом»

Руслан Минаев
Скриншот видеоролика.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала заявление из-за незасчитанной шайбы «Салавата Юлаева» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:4).

«Данный момент состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Денису Яну, а затем вторым движением Ян акцентированно бьет своей клюшкой в лицо Иванову. В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном эпизоде Ян вторым движением играет высокоподнятой клюшкой и наносит повреждение сопернику», — приводит пресс-служба КХЛ слова руководителя Департамента судейства лиги Константина Оленина.

Эпизод с&nbsp;незасчитанной шайбой &laquo;Салавата Юлаева&raquo; в&nbsp;третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против &laquo;Локомотива&raquo; (2:4).

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Константин Оленин
Кубок Гагарина
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
  • Горын

    КХЛ объяснила самой себе . Даже нейральные зрители не поверили в эту чушь.

    02.05.2025

  • Деметрио

    За слова свои не отвечаешь, трепло? Слился с разговора о нарушении игроком Локо правил за подбитие клюшки. С такими действительно не о чем говорить, пздло тупое!

    02.05.2025

  • Владимир Соколов

    Сколько экспертов. И все повтор та видели . Надо всем в судейский комитет заявки присылать . Мастер - эксперт повторов на смартфоне . Сразу возьмут и в КХЛ всё наладится и не будет такого беспредела больше

    02.05.2025

  • Сергей А.

    Тут даже на фотке видно что иванов до конца поднимал клюшку чтоб по харе получить. При этом на видео прекрасно видно что побивал специально за этим. Подбил и продолжал поднимать, по руке Яну на клюшке, и дальше до своего лика. Ещё и таблищем пытался клюшку сломать

    02.05.2025

  • Сергей А.

    100% :thumbsup:

    02.05.2025

  • Сергей А.

    На любого так скажу с любой команды если увижу такой беспредел, в прошлых стадиях на уфимцев подобно ругался. так что лети на йух, тупая радужная птичка

    02.05.2025

  • Archon

    Ооо,да-да,конечно)) Всевидящий - только вы)) Несомненно))

    02.05.2025

  • Андрей П

    А тебе не понять, если ты в хоккей не играл. Посмотри повторы замедленные. Игрок СЮ направляет клюшку в сторону шайбы, т.е. его клюшка в движении по льду. Она внизу, она не движется вверх в сторону головы. Это надеюсь понятно. Игрок Локо снизу ударом подбивает движущуюся в его сторону по льду клюшку соперника. После этого клюшка СЮ продолжает движение уже вверх и попадает в голову игрока Локо. Есть причина - удар снизу по клюшке СЮ и следствие - клюшка попадает в голову. Так понятно!

    01.05.2025

  • Андрей П

    Объяснить что-либо слепому невозможно. Он ничего не видит, поэтому не поймёт о чем речь.

    01.05.2025

  • Андрей П

    Есть такое понятие - причинно-следственная связь! Был удар в лицо. Был. Что явилось причиной - игрок Локомотива своей клюшкой подбил снизу клюшку игрока СЮ, как следствие - клюшка, которая направлялась для удара по шайбе, продолжила движение в голову игрока Локомотива. Точка. Могла ли клюшка нападающего попасть в голову защитника без действия защитника, подбившего клюшку нападающего. Ответ простой - нет. Вывод - нарушения не было, гол забит правильно. Всё остальное от лукавого.

    01.05.2025

  • Деметрио

    Утырок, ублюдок... слова нейтрального болельщика!

    01.05.2025

  • Деметрио

    Серёжа трепло вместо аргументов минус ставит!) Клоун!

    01.05.2025

  • Деметрио

    Не надо бисер метать! За свои слова ответь, какое нарушение правил было у игрока Локо?! Я жду, не сливайся, как вода в унитазе!

    01.05.2025

  • Сергей А.

    из этой же статьи все повторы посмотри - увидишь, если не слепой даун. Видно это прекрасно на одном из ракурсов. Бисер метать не вижу смысла.

    01.05.2025

  • 57

    В третьем периоде было сложно для судей : 5+20 неправильно, как компенсация - удаление Яна,-неправильно. Уфимец, бывший на игре.......Могли дать 2 мин. за пострадашего Хохрякова у борта.

    01.05.2025

  • Деметрио

    Не ври, по клюшке идет подбитие снизу, далее она взлетает в лицо игроку Локо. Игрок СЮ такой немощный, что не может клюшку держать крепко? Может профессия не его?! Р.S/ Так какое нарушение при подбитии клюшки? Трепло оказывается!?

    01.05.2025

  • фанат

    Ничего себе трактовка-объяснение. Так ведь второе движение проистекает от первого, которое и является первоисточником и превопричиной. Вы там хоть что то пооригинальней придумали бы.

    01.05.2025

  • Сергей А.

    начнем с того, что на повторах видно что когда подбивал сначала попал в руку Яна на клюшке, потом в табло. Это уже нарушение. далее, игры высоко поднятой не было, подбил в момент броска, клюшке некуда деватья

    01.05.2025

  • ВМ020418

    Назовись. Или напиши свой номер телефона. Будь мужиком

    01.05.2025

  • андр

    Правильно отменили, акцентировпнный удар клюшкой в лицо.

    01.05.2025

  • Деметрио

    А как можно подбить клюшку, чтобы она на 2 метра вверх ушла? С размаху если только, игрок СЮ её же крепко держал, гол хотел забить наверное. Или он немощный?

    01.05.2025

  • Деметрио

    А какое нарушение при подбитии клюшки? Назови пункт правил?!

    01.05.2025

  • Сергей А.

    ещё один долбоеб. Везде дебилам Салаватовские мерещятся. про тебя и таких ты.

    01.05.2025

  • ВМ020418

    Утырок, ублюдок, гнилое таблище... Ты про себя говоришь? Ни с кем не перепутал? За базаром следи немного. В жизни за все отвечать придется. Если болеешь за Салават, то болей молча.

    01.05.2025

  • BigStar

    паровоз с груди сними) палишься)

    01.05.2025

  • Сергей А.

    а че тебе, дебилу, везде уфимцы мерещатся? другие не могут что ли видеть эту гниль ярославскую?

    01.05.2025

  • Сергей А.

    нихуя там читого не было, иди гниль ярославская

    01.05.2025

  • Сергей А.

    я не уфимец, и не за сю. Но я вижу что гол чистейший был. так что иди на йух

    01.05.2025

  • Serg9 1

    да что вы уфимцы про свой второй гол не вспоминаете? 5 минут большиснтва вам подарили за чистый силовой. вот карма и наказала вас, а не локомотив она накажет

    01.05.2025

  • Serg9 1

    ооо уфимец ты вспомнил в посте про чистый силовой и 5 минут ярославлю? второй гол вам чистотнарисовали матрасы

    01.05.2025

  • Serg9 1

    ну да ну да уфимец, про этот мы эпизод и речи не было если бы матрасники вам 2 гол не нарисовали из удаления на 5 минут за чистый силовой прием

    01.05.2025

  • Сергей А.

    я видел как с авой упорно подножки не замечали, как тут уфимца инвалидом чуть не сделали (если не сделали), так что не пизди. шел удар по шайбе, клюшка подбивается, если уже был бросковый замах то куда должна была деться клюшка? Или на твой взгляд Ян видит шайбу перед воротами, и ни с того ни с сего проигрывая решает долбанутт по таблу? гниль и локо и судейки. И такие как ты

    01.05.2025

  • Poligraff

    Думаете, я не смотрел повторы, прежде чем написать?) Но судя по тому, что ярославцы ни за что у вас стали утырками и подонками, доказывать вам что-то бесполезно)

    01.05.2025

  • Сергей А.

    слепой тут ты

    01.05.2025

  • Сергей А.

    Чистый гол. Уфимец собрался бить по шайбе, утырок паровозник подбивает клюшку, она по инерции летит в табло. Следующий эту же шайбу и добивает. Нарушение если и было, то от локо. Пересмотри эпизод, он нацелен на шайбу и по воротам. ублюдок ярославский в это время подбивает клюшку, она по клюшке ярославца на замахе летит ему в гнилое таблище. эту же шайбу забивает следующий

    01.05.2025

  • Mikhail

    И в футболе, и в хоккее давно уже существует судейский беспредел. Гонорары судьям поднимают, а качество судейства снижается...

    01.05.2025

  • Сергей А.

    Чистый гол. Уфимец собрался бить по шайбе, утырок паровозник подбивает клюшку, она по инерции летит в табло. Следующий эту же шайбу и добивает. Нарушение если и было, то от локо.

    01.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А что тут скандального?))) Все верно, по морде Ярославцу не хило сьездил Уфимец. Гол верно отменен.

    01.05.2025

  • spartsmen

    именно так :) просто отписавшиеся - из одного лагеря :)

    01.05.2025

  • Poligraff

    Я правильно понимаю отписавшихся, что если игроку подбили клюшку, то он может махать ею после этого во все стороны, в т.ч. по лицам соперников?) Это как надо было подбить клюшку, чтобы она почти на 2 метра вверх подлетела? Если что, вообще параллелен и Салават, и Ярославль, просто мнение со стороны

    01.05.2025

  • Sergey Markelov

    Из за чего сыр бор? Тут и слепой увидит два разных действия. Причина не является следствием. Все по чесноку и уфимцам надо это принять. Хохрякову здоровья

    01.05.2025

  • Евгений Кораблев

    Согласен, нет никакого 1 и 2 движения, Иванов подбил клюшку, а момент когда у Яна уже шло бросковое движение! Чистый гол украли!! Карма Локомотив накажет!! Если не хоккейный то футбольный точно!! Прийдёт к власти Борька, притащит Ромку со всеми вытекающими....))

    01.05.2025

  • polov

    Пересмотрел много раз. Если бы не подбородок игрока Локо,клюшка улетела бы высоко вверх. Поэтому эффект двойного движения. Упёрлась клюшка в подбородок... сделала паузу,и пошла дальше вверх. Вот так всё было !!!

    01.05.2025

  • Алексей А.

    Хороший гол был!

    01.05.2025

  • IQ-87%

    А зачем что то объяснять-челядь должна слушатся что говорит начальство-как я и другие верноподданные -а то что это будет-бунт на корабле

    01.05.2025

  • sergsteed

    момент вообще однозначный.чего и обьяснять?сюшам больше за игрой следить и правила учить а не ..... в комменты:wink:

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бред. Как Ян мог остановить подбитую клюшку за микросекунду? Он что, киборг?

    01.05.2025

  • fktrc

    Локо и мазутов полосатые тащат в финал! Непонятно за какие заслуги?!

    01.05.2025

  • Rishat Gafarov

    "В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением" Чистый гол! Абсурд как-то дальше стараться оправдывать судью! Болельщики Локомотива, будьте объективными, в конце концов попробуйте представить что было бы, если так не засчитали бы шайбу Локомотива. Я честно, минимум промолчал бы, без никаких дизлайков

    01.05.2025

  • валерон

    Судей на мыло,иванов подбил клюшку у яна,он и виноват,нарушения со стороны салавата не было,гол надо засчитывать .

    01.05.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    Да это даже не смешно. Так себе разъяснение.

    01.05.2025

  • Александр Селиверстов

    Объяснение полностью соответствует существу эпизода, которое (существо) было понятно объективному зрителю и без объяснения.

    01.05.2025

  • Семёныч1955

    Смотрю \Судейскую\ и там от Анисимова такие же извороты- перевёртыши Просто ищется какая - то нужная лазейка лазейка и кому -то --- Стыдобище ---

    01.05.2025

  • валерон

    Иванов подбил клюшку у яна из-за этого получил удар по лицу., а гол зачем отменять ,судейский беспредел,никакого второго движения не было.Чистый гол отменили.

    01.05.2025

  • Горын

    Позорник

    01.05.2025

  • Evpaty Kolovrat

    Паровозников надо же в финал тащить, вот полосатые и стараются

    01.05.2025

  • aug081266

    Полной чушью отмазали судей...Гол украден...

    01.05.2025

    • Козлов — о состоянии Хохрякова: «Конечности все двигаются. Надеемся, что все будет хорошо»

    Козлов: «Не хочу, чтобы были заголовки, что Козлов винит кого-то. 28 панфиловцев еще держат оборону»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

