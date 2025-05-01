КХЛ объяснила момент с незасчитанным голом «Салавата Юлаева» в концовке матча с «Локомотивом»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала заявление из-за незасчитанной шайбы «Салавата Юлаева» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:4).

«Данный момент состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Денису Яну, а затем вторым движением Ян акцентированно бьет своей клюшкой в лицо Иванову. В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном эпизоде Ян вторым движением играет высокоподнятой клюшкой и наносит повреждение сопернику», — приводит пресс-служба КХЛ слова руководителя Департамента судейства лиги Константина Оленина.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.