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КХЛ просит рассмотреть возможность снятия карантина в «Йокерите»

11:27
Пока игроки Йокерита не могут выходить на площадку. Фото ХК «Йокерит»
Пока игроки Йокерита не могут выходить на площадку. Фото ХК «Йокерит»
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Континентальная хоккейная лига обратилась в Финский институт здоровья и благополучия с просьбой о сокращении сроков карантина хоккейного клуба «Йокерит», сообщает официальный сайт лиги.

«Йокерит» был посажен на двухнедельный карантин из-за факта проведения матча с «Нефтехимиком», в котором были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтвержден. В связи с этим КХЛ просит Финский институт здоровья и благополучия рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/18/472912.html

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