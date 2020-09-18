КХЛ просит рассмотреть возможность снятия карантина в «Йокерите»

Континентальная хоккейная лига обратилась в Финский институт здоровья и благополучия с просьбой о сокращении сроков карантина хоккейного клуба «Йокерит», сообщает официальный сайт лиги.

«Йокерит» был посажен на двухнедельный карантин из-за факта проведения матча с «Нефтехимиком», в котором были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтвержден. В связи с этим КХЛ просит Финский институт здоровья и благополучия рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит».