КХЛ не станет наказывать форварда «Салавата» Бурмистрова за то, что тот попал шайбой в судью

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ принял решение не наказывать нападающего «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова за то, что тот во время первого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:5) попал шайбой в судью. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

— По обращению «Авангарда» СДК рассмотрел эпизод с участием Александра Бурмистрова на 39-й минуте первого матча серии и принял решение не накладывать на форварда «Салавата» наказания, — говорится в заявлении КХЛ в Twitter.

По обращению @hcavangardomsk СДК рассмотрел эпизод с участием Александра Бурмистрова на 39-й минуте первого матча серии и принял решение не накладывать на форварда @hcsalavat наказания. — KHL Media (@khlmediateam) March 2, 2020

Следующий матч серии «Авангард» — «Салават Юлаев» состоится во вторник, 3 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.