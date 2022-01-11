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КХЛ не собирается отменять или переносить матчи 11 января

16:52
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По информации «СЭ», руководство Континентальной хоккейной лиги не рассматривает вариант с отменой или переносом матчей, которые назначены на 11 января.

Сегодня прошло заседание с участием представителей клубов. На нем обсуждалось дальнейшее проведение чемпионата.

Ранее КХЛ приняла предварительное решение не прерывать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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