КХЛ не собирается отменять или переносить матчи 11 января
16:52
По информации «СЭ», руководство Континентальной хоккейной лиги не рассматривает вариант с отменой или переносом матчей, которые назначены на 11 января.
Сегодня прошло заседание с участием представителей клубов. На нем обсуждалось дальнейшее проведение чемпионата.
Ранее КХЛ приняла предварительное решение не прерывать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды.
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