КХЛ не собирается отменять или переносить матчи 11 января

По информации «СЭ», руководство Континентальной хоккейной лиги не рассматривает вариант с отменой или переносом матчей, которые назначены на 11 января.

Сегодня прошло заседание с участием представителей клубов. На нем обсуждалось дальнейшее проведение чемпионата.

Ранее КХЛ приняла предварительное решение не прерывать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды.