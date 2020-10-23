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КХЛ не рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса

15:00
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Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига не собирается приостанавливать турнир из-за пандемии коронавируса.

«Лига не рассматривает вариант временной приостановки регулярного чемпионата и возможного сокращения матчей. Мы надеемся, что полностью не будут закрыты границы с Латвией и Финляндией, а если что, лига попытается договориться об исключении для клубов КХЛ. Какова ситуация с Белоруссией? Пока у команд нет проблем въезда», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/23/474900.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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