КХЛ не рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига не собирается приостанавливать турнир из-за пандемии коронавируса.

«Лига не рассматривает вариант временной приостановки регулярного чемпионата и возможного сокращения матчей. Мы надеемся, что полностью не будут закрыты границы с Латвией и Финляндией, а если что, лига попытается договориться об исключении для клубов КХЛ. Какова ситуация с Белоруссией? Пока у команд нет проблем въезда», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.