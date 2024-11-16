КХЛ не будет проводить драфт в 2025 году

По информации «СЭ», КХЛ не планирует проводить драфт юниоров в ближайшее межсезонье, несмотря на начавшуюся разработку регламента мероприятия. Самая ранняя дата, когда он может состояться, — 2026 год.

6 ноября КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги.

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «Ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.