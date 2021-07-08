КХЛ не будет обязывать игроков вакцинироваться

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что лига не будет обязывать игроков вакцинироваться.

«Мы не имеем законного права обязывать всех игроков КХЛ вакцинироваться», — приводит ТАСС слова Морозова.

На данный момент в России зарегистрировано 5 707 452 случая заражения, выздоровели 5 143 255 человек, умерли 140 775. Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 184,7 млн человек, более 4 млн умерли.