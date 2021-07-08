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КХЛ не будет обязывать игроков вакцинироваться

13:02
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Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что лига не будет обязывать игроков вакцинироваться.

«Мы не имеем законного права обязывать всех игроков КХЛ вакцинироваться», — приводит ТАСС слова Морозова.

На данный момент в России зарегистрировано 5 707 452 случая заражения, выздоровели 5 143 255 человек, умерли 140 775. Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 184,7 млн человек, более 4 млн умерли.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11854299

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