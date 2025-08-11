КХЛ не аннулирует контракт Ливо с «Салаватом Юлаевым» до выяснения обстоятельств
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не аннулирует контракт форварда Джошуа Ливо с «Салаватом Юлаевым» до выяснения обстоятельств.
11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг контракт с канадцем без выплаты денежной компенсации.
«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в электронной базе Центрального информационного бюро (ЦИБ) КХЛ направил документы для аннулирования контракта с нападающим Джошуа Ливо. Ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста, лига не изменила контрактный статус игрока в ЦИБ КХЛ», — цитирует РИА Новости пресс-службу КХЛ.
Ранее агент игрока Иван Ботев в комментарии «СЭ» заявил, что «Салават Юлаев» расторг контракт с игроком, сославшись на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды. Зарплата 32-летнего Ливо по двухлетнему контракту с «Салаватом» составляла 110 миллионов рублей за сезон.
