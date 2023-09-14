КХЛ назвала суммы выплат клубам лиги: ЦСКА — лидер, последний — «Куньлунь»
Совет директоров КХЛ утвердил распределение выплат клубам по итогам сезона-2022/23.
Всего будет распределено 603,9 миллиона рублей — это рекордная сумма за девять лет. Базой для формирования выплат являются доходы от продажи телеправ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.
Наибольшую сумму вознаграждения по итогам прошлого сезона получит ЦСКА — свыше 56,8 миллиона рублей. В тройку вошли СКА (46,9 миллиона рублей) и «Ак Барс» (44,2 миллиона рублей).
Топ-10 клубов КХЛ по общей сумме выплат за сезон-2022/23.
Фото КХЛ
Наименьшую сумму заработает «Куньлунь» — китайскому клубу полагается 11,3 миллиона рублей.
Сумма выплат клубам КХЛ за сезон-2022/23.
Фото КХЛ
В сезоне-2022/23 обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, который обыграл в финале «Ак Барс» со счетом 4-3 в серии.
Источник: Официальный сайт КХЛ
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
Результаты / календарь
4.09
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19.09
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
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