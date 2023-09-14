КХЛ назвала суммы выплат клубам лиги: ЦСКА — лидер, последний — «Куньлунь»

Совет директоров КХЛ утвердил распределение выплат клубам по итогам сезона-2022/23.

Всего будет распределено 603,9 миллиона рублей — это рекордная сумма за девять лет. Базой для формирования выплат являются доходы от продажи телеправ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам прошлого сезона получит ЦСКА — свыше 56,8 миллиона рублей. В тройку вошли СКА (46,9 миллиона рублей) и «Ак Барс» (44,2 миллиона рублей).

Топ-10 клубов КХЛ по общей сумме выплат за сезон-2022/23. Фото КХЛ

Наименьшую сумму заработает «Куньлунь» — китайскому клубу полагается 11,3 миллиона рублей.

Сумма выплат клубам КХЛ за сезон-2022/23. Фото КХЛ

В сезоне-2022/23 обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, который обыграл в финале «Ак Барс» со счетом 4-3 в серии.