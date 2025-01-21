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Сегодня, 15:45

КХЛ назвала составы команд на FONBET Матч звезд-2025

Даниил Аршавский
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Стали известны составы команд на FONBET Матч звезд КХЛ.

В составы каждой из звездных команд добавят по одному лучшему игроку из МХЛ по итогам Кубка вызова, который пройдет 1 февраля в Новосибирске.

Дивизион Боброва

Голкиперы: Максим Дорожко («Витязь), Иван Бочаров («Торпедо»).

Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо»), Александр Никишин (СКА).

Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА), Дмитрий Бучельников («Витязь»), Павел Порядин («Спартак), Иван Демидов (СКА), Тимур Хафизов (ХК «Сочи»).

Главный тренер: Алексей Жамнов («Спартак»)

Дивизион Тарасова

Голкиперы: Владислав Подъяпольский («Лада»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо»), Мартин Гернат («Локомотив»).

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА), Владислав Каменев (ЦСКА), Сэм Энэс («Динамо» Мн).

Главный тренер: Игорь Никитин («Локомотив»).

Дивизион Харламова

Голкиперы: Зак Фукале («Трактор»), Александр Трушков («Лада»).

Защитник: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).

Главный тренер: Бенуа Гру («Трактор»)

Дивизион Чернышева

Голкиперы: Денис Костин («Сибирь», дебютант), Никита Бояркин («Барыс», дебютант).

Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь, Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»).

Главный тренер: Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена».

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Спартак 46 27 19 60
4 Динамо М 46 28 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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