КХЛ назвала составы команд на FONBET Матч звезд-2025

Стали известны составы команд на FONBET Матч звезд КХЛ.

В составы каждой из звездных команд добавят по одному лучшему игроку из МХЛ по итогам Кубка вызова, который пройдет 1 февраля в Новосибирске.

Дивизион Боброва

Голкиперы: Максим Дорожко («Витязь), Иван Бочаров («Торпедо»).

Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо»), Александр Никишин (СКА).

Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА), Дмитрий Бучельников («Витязь»), Павел Порядин («Спартак), Иван Демидов (СКА), Тимур Хафизов (ХК «Сочи»).

Главный тренер: Алексей Жамнов («Спартак»)

Дивизион Тарасова

Голкиперы: Владислав Подъяпольский («Лада»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо»), Мартин Гернат («Локомотив»).

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА), Владислав Каменев (ЦСКА), Сэм Энэс («Динамо» Мн).

Главный тренер: Игорь Никитин («Локомотив»).

Дивизион Харламова

Голкиперы: Зак Фукале («Трактор»), Александр Трушков («Лада»).

Защитник: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).

Главный тренер: Бенуа Гру («Трактор»)

Дивизион Чернышева

Голкиперы: Денис Костин («Сибирь», дебютант), Никита Бояркин («Барыс», дебютант).

Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь, Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»).

Главный тренер: Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена».