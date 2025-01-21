КХЛ назвала составы команд на FONBET Матч звезд-2025
Стали известны составы команд на FONBET Матч звезд КХЛ.
В составы каждой из звездных команд добавят по одному лучшему игроку из МХЛ по итогам Кубка вызова, который пройдет 1 февраля в Новосибирске.
Дивизион Боброва
Голкиперы: Максим Дорожко («Витязь), Иван Бочаров («Торпедо»).
Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо»), Александр Никишин (СКА).
Нападающие: Николай Голдобин («Спартак»), Евгений Кузнецов (СКА), Дмитрий Бучельников («Витязь»), Павел Порядин («Спартак), Иван Демидов (СКА), Тимур Хафизов (ХК «Сочи»).
Главный тренер: Алексей Жамнов («Спартак»)
Дивизион Тарасова
Голкиперы: Владислав Подъяпольский («Лада»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).
Защитники: Игорь Ожиганов («Динамо»), Мартин Гернат («Локомотив»).
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА), Владислав Каменев (ЦСКА), Сэм Энэс («Динамо» Мн).
Главный тренер: Игорь Никитин («Локомотив»).
Дивизион Харламова
Голкиперы: Зак Фукале («Трактор»), Александр Трушков («Лада»).
Защитник: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»).
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
Главный тренер: Бенуа Гру («Трактор»)
Дивизион Чернышева
Голкиперы: Денис Костин («Сибирь», дебютант), Никита Бояркин («Барыс», дебютант).
Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь, Семен Чистяков («Авангард»).
Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»), Александр Гальченюк («Амур»).
Главный тренер: Виктор Козлов («Салават Юлаев»).
Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|21.01
|19:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|21.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -