КХЛ назвала претендентов на «Золотую клюшку» — награду лучшему игроку регулярного чемпионата

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Тренеры команд, участвовавших в чемпионате КХЛ, путем голосования определили тройку лучших игроков. В нее вошли Артем Галимов из «Ак Барса», Джош Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора».

Галимов набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах, Ливо заработал 80 (49+31) очков в 62 играх, Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах.

Среди предыдущих обладателей «Золотой клюшки» Александр Радулов и Сергей Мозякин (по четыре раза), Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Никита Гусев (все — по два раза) и Данис Зарипов.

Церемония закрытия сезона КХЛ запланирована на 29 мая 2025 года.