КХЛ назвала первые домашние матчи сезона для всех клубов лиги
12:10
КХЛ в официальном Twitter опубликовала первые домашние матчи регулярного чемпионата.
Полностью календарь сезона 2020/21 будет опубликован в 18:30 мск.
Хоккей вернется в города КХЛ в сентябре.— КХЛ (@khl) August 7, 2020
Полностью календарь сезона 2020/2021 — сегодня в 18:30 мск. pic.twitter.com/UJNFtlrGWJ
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