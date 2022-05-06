Кошечкин, Федотов и Юханссон номинированы на приз лучшему вратарю сезона КХЛ

КХЛ на своем сайте представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» сезона-2021/22.

Обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку претендентов вошли Василий Кошечкин («Металлург»), Иван Федотов (ЦСКА) и Ларс Юханссон (СКА).

В прошедшем сезоне Кошечкин стал первым вратарем в истории отечественных чемпионатов, проведшим 100 матчей на ноль. В серии с ЦСКА Кошечкин установил рекорд продолжительности сухой серии для финала — 156:34.

Федотов стал серебряным призером Олимпиады в составе сборной России, в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, сыграв в плей-офф практически все матчи полностью.

Юханссон стал лучшим вратарем по числу, одержанных побед (31). В регулярном чемпионате он стал лучшим по числу проведенных матчей на ноль (9).

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 19 мая 2022 года.