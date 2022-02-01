КХЛ назвала лучших игроков января

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на сайте лиги назвала лауреатов января в четырех номинациях.

В январе было сыграно 43 матча, в которых приняли участие 600 игроков (30 вратарей, 203 защитника и 357 нападающих). Средняя результативность составила 5,23 шайбы за игру.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший две победы в трех матчах месяца. По воротам Грубеца было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,18%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,35. В игре с «Динамо» Мн (3:0) Грубец в пятый раз в сезоне сыграл на ноль. Он признавался лучшим вратарем месяца в ноябре 2021 года.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов («Северсталь»), набравший 6 (1+5) очков в пяти матчах месяца. Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Также защитник совершил шесть силовых приемов и заблокировал девять бросков. Ранее защитники «Северстали» ни разу не признавались лучшими по итогам месяца.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Гуслистов («Северсталь»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах месяца. Гуслистов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Куньлунь Ред Стар» (7:1) Гуслистов сделал дубль, а в матче с «Витязем» (3:2 ОТ) стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах месяца. Грицюк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Грицюк стал третьим игроком, признававшимся лучшим новичком три раза и первым, кто сделал это в рамках регулярного чемпионата.