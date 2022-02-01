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Сегодня, 13:20

КХЛ назвала лучших игроков января

Роман Шишов
Корреспондент

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на сайте лиги назвала лауреатов января в четырех номинациях.

В январе было сыграно 43 матча, в которых приняли участие 600 игроков (30 вратарей, 203 защитника и 357 нападающих). Средняя результативность составила 5,23 шайбы за игру.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший две победы в трех матчах месяца. По воротам Грубеца было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,18%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,35. В игре с «Динамо» Мн (3:0) Грубец в пятый раз в сезоне сыграл на ноль. Он признавался лучшим вратарем месяца в ноябре 2021 года.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов («Северсталь»), набравший 6 (1+5) очков в пяти матчах месяца. Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Также защитник совершил шесть силовых приемов и заблокировал девять бросков. Ранее защитники «Северстали» ни разу не признавались лучшими по итогам месяца.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Гуслистов («Северсталь»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах месяца. Гуслистов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Куньлунь Ред Стар» (7:1) Гуслистов сделал дубль, а в матче с «Витязем» (3:2 ОТ) стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах месяца. Грицюк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Грицюк стал третьим игроком, признававшимся лучшим новичком три раза и первым, кто сделал это в рамках регулярного чемпионата.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/02/01/496179.html
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Ак Барс – Локомотив
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
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Северсталь – Сочи
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22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
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Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
22.02 19:30
ЦСКА – Йокерит
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