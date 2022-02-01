КХЛ назвала лучших игроков января
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на сайте лиги назвала лауреатов января в четырех номинациях.
В январе было сыграно 43 матча, в которых приняли участие 600 игроков (30 вратарей, 203 защитника и 357 нападающих). Средняя результативность составила 5,23 шайбы за игру.
Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший две победы в трех матчах месяца. По воротам Грубеца было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,18%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,35. В игре с «Динамо» Мн (3:0) Грубец в пятый раз в сезоне сыграл на ноль. Он признавался лучшим вратарем месяца в ноябре 2021 года.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов («Северсталь»), набравший 6 (1+5) очков в пяти матчах месяца. Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Также защитник совершил шесть силовых приемов и заблокировал девять бросков. Ранее защитники «Северстали» ни разу не признавались лучшими по итогам месяца.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Гуслистов («Северсталь»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах месяца. Гуслистов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Куньлунь Ред Стар» (7:1) Гуслистов сделал дубль, а в матче с «Витязем» (3:2 ОТ) стал автором победной шайбы.
Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах месяца. Грицюк не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Грицюк стал третьим игроком, признававшимся лучшим новичком три раза и первым, кто сделал это в рамках регулярного чемпионата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -