КХЛ назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола ("Салават Юлаев"), одержавший четыре победы в пяти матчах серии с "Ак Барсом", в том числе одну – на ноль. Голкипер уфимского клуба отразил 96,97% бросков (лучший показатель второго раунда) при коэффициенте надежности 1,16.

Лучшим защитником признан Максим Чудинов ("Авангард"), в пяти матчах серии против "Барыса" набравший 4 (3+1) очка. В четвертом поединке серии защитник омского клуба отметился дублем, одна из шайб стала победной. Чудинов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5).

Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в пяти матчах серии против "Локомотива" набравший 8 (3+5) очков. Нападающий питерского клуба отметился дублем в пятом, решающем поединке, во втором матче противостояния его гол стал победным. На данный момент Гусев делит 1-2 места в списке лучших бомбардиров плей-офф с 14 (6+8) очками.

Лучшим новичком признан защитник Даниил Мисюль ("Локомотив"), не завершивший ни один из матчей серии со СКА с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).