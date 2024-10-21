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Сегодня, 13:01

КХЛ назвала лучших игроков седьмой недели сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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КХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших игроков седьмой недели сезона-2024/25.

Лучшим вратарем стал голкипер «Витязя» Максим Дорожко, отразивший 98,72 процента бросков по воротам в матчах против «Локомотива» (2:1) и «Металлурга» (2:0).

Лучшим защитником признан Никита Лямкин из «Ак Барса». На его счету 3 (1+2) очка в играх с «Металлургом» (5:0) и «Трактором» (1:3).

Лучшим форвардом стал нападающий «Спартака» Павел Порядин, набравший 6 (3+3) очков в матчах с «Авангардом» (6:5) и «Амуром» (5:4).

Лучшим новичком признали форварда СКА Ивана Демидова. В его активе гол и голевая передача в матчах против «Нефтехимика» (3:2) и ЦСКА (5:4).

Источник: КХЛ
Никита Лямкин
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
Иван Демидов
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 18 7 11 21
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Сочи 17 7 10 15
11 Куньлунь РС 17 6 11 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 18 7 11 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
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