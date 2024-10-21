КХЛ назвала лучших игроков седьмой недели сезона

КХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших игроков седьмой недели сезона-2024/25.

Лучшим вратарем стал голкипер «Витязя» Максим Дорожко, отразивший 98,72 процента бросков по воротам в матчах против «Локомотива» (2:1) и «Металлурга» (2:0).

Лучшим защитником признан Никита Лямкин из «Ак Барса». На его счету 3 (1+2) очка в играх с «Металлургом» (5:0) и «Трактором» (1:3).

Лучшим форвардом стал нападающий «Спартака» Павел Порядин, набравший 6 (3+3) очков в матчах с «Авангардом» (6:5) и «Амуром» (5:4).

Лучшим новичком признали форварда СКА Ивана Демидова. В его активе гол и голевая передача в матчах против «Нефтехимика» (3:2) и ЦСКА (5:4).