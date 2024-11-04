КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

КХЛ опубликовала список игроков, признанных лучшими в своих амплуа в период с 28 октября по 3 ноября.

Лучшим вратарем был признан Максим Моторыгин («Динамо» Москва), он провел 2 победных матча (1 — «сухой») при коэффициенте надежности 0,50 и 98,2% отбитых бросков.

Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив») набравший 4 очка (1+3) в 3 матчах. Лучший нападающий — Джек Родуолд («Адмирал») с 5 очками (3+2) в 3 играх, а лучший новичок — Магомед Шараканов («Лада»), на его счету 3 результативных балла (1+2).