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Сегодня, 14:02

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

Владислав Маслов
Корреспондент
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КХЛ опубликовала список игроков, признанных лучшими в своих амплуа в период с 28 октября по 3 ноября.

Лучшим вратарем был признан Максим Моторыгин («Динамо» Москва), он провел 2 победных матча (1 — «сухой») при коэффициенте надежности 0,50 и 98,2% отбитых бросков.

Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив») набравший 4 очка (1+3) в 3 матчах. Лучший нападающий — Джек Родуолд («Адмирал») с 5 очками (3+2) в 3 играх, а лучший новичок — Магомед Шараканов («Лада»), на его счету 3 результативных балла (1+2).

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
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6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 22 7 15 16
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1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
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