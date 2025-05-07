КХЛ назвала лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина

Пресс-служба КХЛ опубликовала список лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина.

Лучшим голкипером признан Даниил Исаев («Локомотив»). 25-летний вратарь отразил 94,07 процента бросков по своим воротам и отыграл один матч на ноль.

Лучшим защитником стал Григорий Дронов («Трактор»). Он забросил две шайбы в пяти матчах серии.

Лучшим нападающим выбрали Максима Шабанова («Трактор»), набравшего 6 (3+3) очков в пяти встречах.

Лучшим новичком признан Егор Сурин («Локомотив»). На его счету 4 (3+1) очка в четырех играх.

В финале Кубка Гагарина сыграют «Локомотив» и «Трактор». Обе команды ранее ни разу не становились обладателями трофея. Серия стартует в Ярославле 13 мая.