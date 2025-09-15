КХЛ назвала лучших игроков по итогам первой недели сезона

Стали известны лучшие игроки по итогам первой недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2025/26.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере стал Патрик Рибар («Шанхай Дрэгонс»), который отразил 92,92 процента бросков в трех матчах. Лучшим защитником признан Иоаннис Калдис («Северсталь») — на его счету 4 (1+3) очка в четырех играх.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере стал Сергей Гончарук («Торпедо»), который набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах. Лучшим новичком стал Матвей Поляков (СКА), на счету которого 2 (1+1) очка в четырех матчах.