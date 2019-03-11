КХЛ назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в четырех номинациях: лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий и лучший новичок, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Игорь Бобков ("Авангард"), одержавший четыре победы в серии с "Ак Барсом", в том числе одну – на ноль. Голкипер омского клуба отразил 94,17% броска при коэффициенте надёжности 1.50.

Лучшим защитником признан Денис Баранцев ("Торпедо"), в 7 матчах серии против "Барыса" набравший 4 (2+2) очка. В третьем поединке серии защитник "Торпедо" оформил дубль.

Лучшим нападающим признан Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), в 6 матчах серии против "Металлурга" набравший 10 (5+5) очков. Финский нападающий "Салавата Юлаева" набрал очки в пяти из шести матчей.

Лучшим новичком признан нападающий Андрей Алтыбармакян ("Сочи"), в 5 матчах серии с "Локомотивом" набравший 3 (2+1) очка. Во втором матче серии 20-летний нападающий оформил дубль.