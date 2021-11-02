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Юханссон, Блэкер и Хайруллин и Рашевский названы лучшими игроками октября в КХЛ

12:15
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КХЛ на своем официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов по итогам октября.

Лучшим голкипером стал Ларс Юханссон (СКА), который отражал 94,86% бросков с коэффициентом надежности 1,22.

Лучшим защитником назван Джесси Блэкер из «Автомобилиста», который набрал 15 (3+12) очков в 13 встречах при показателе полезности «+9».

Лучшим форвардом признан Марат Хайруллин из «Нефтехимика», набравший 14 (9+5) очков в 12 играх.

Лучший новичок — форвард московского «Динамо» Дмитрий Рашевский. Он набрал 10 (6+4) очков в 13 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/02/492034.html

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