Юханссон, Блэкер и Хайруллин и Рашевский названы лучшими игроками октября в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов по итогам октября.

Лучшим голкипером стал Ларс Юханссон (СКА), который отражал 94,86% бросков с коэффициентом надежности 1,22.

Лучшим защитником назван Джесси Блэкер из «Автомобилиста», который набрал 15 (3+12) очков в 13 встречах при показателе полезности «+9».

Лучшим форвардом признан Марат Хайруллин из «Нефтехимика», набравший 14 (9+5) очков в 12 играх.

Лучший новичок — форвард московского «Динамо» Дмитрий Рашевский. Он набрал 10 (6+4) очков в 13 матчах.