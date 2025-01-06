КХЛ назвала лучших игроков недели

Пресс-служба КХЛ опубликовала список лучших игроков 17-й недели сезона-2024/25.

Лучшим голкипером признали вратаря «Лады» Александра Трушкова, завершившего неделю с лучшим коэффициентом надежности — 1,31.

Лучшим защитником назван Даниил Пыленков («Динамо» Москва), который забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу в двух матчах.

Лучшим нападающим стал форвард СКА Иван Демидов. 19-летний хоккеист набрал 5 (3+2) очков в двух матчах недели.