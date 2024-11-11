КХЛ назвала лучших игроков недели

Пресс-служба КХЛ опубликовала список лучших игроков 10-й недели сезона.

Лучшим вратарем лиги признали Дмитрия Николаева («Спартак»), который отразил 97 процентов бросков в трех матчах недели.

Лучшим защитником назван Джесси Грэм («Сочи»). Канадец сделал 4 результативные передачи в трех играх.

Лучшим нападающим стал Никита Гусев («Динамо» Москва). Форвард набрал 6 очков, забросив три шайбы и сделав три голевые передачи.

Лучшим новичком признан Данила Пивчулин («Спартак»). На его счету две заброшенные шайбы.