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Хелльберг, Лехтонен, Кузьменко и Рашевский названы лучшими игроками недели в КХЛ

12:42
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КХЛ объявила лучших игроков 9-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем недели признан Магнус Хелльберг из «Сочи». По его воротам было нанесено 68 бросков (22,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности — 0,67.

Лучшим защитником стал признан Микко Лехтонен из СКА, который набрал три (1+2) очка в трех играх.

Лучший нападающий недели — Андрей Кузьменко из СКА, набравший шесть (4+2) очков в трех встречах.

Лучший новичок — форвард московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, набравший три (1+2) очка в трех матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/01/492020.html

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