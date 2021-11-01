Хелльберг, Лехтонен, Кузьменко и Рашевский названы лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков 9-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем недели признан Магнус Хелльберг из «Сочи». По его воротам было нанесено 68 бросков (22,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности — 0,67.

Лучшим защитником стал признан Микко Лехтонен из СКА, который набрал три (1+2) очка в трех играх.

Лучший нападающий недели — Андрей Кузьменко из СКА, набравший шесть (4+2) очков в трех встречах.

Лучший новичок — форвард московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, набравший три (1+2) очка в трех матчах.