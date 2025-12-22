КХЛ назвала лучших игроков 14-й недели сезона

КХЛ объявила имена лучших игроков 14-й недели сезона регулярного чемпионата.

Лучшим голкипером признали Никиту Серебрякова из «Авангарда». В трех матчах прошедшей недели он одержал две победы, отразив 96,51 процента бросков по воротам. Вратарь дважды отыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Никита Лямкин («Ак Барс»). На его счету четыре результативные передачи в трех играх.

Лучшим нападающим назван Антон Косолапов из «Сибири». Он провел три матча и набрал 6 (4+2) очков.

Лучшим новичком признали 19-летнего нападающего «Металлурга» Игоря Нечаева, который набрал 2 (1+1) очка в двух встречах.