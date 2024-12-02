КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели сезона
КХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших игроков 13-й недели FONBET чемпионата-2024/25.
Лучшим вратарем признан Александр Самонов из «Автомобилиста», одержавший три победы в трех матчах с коэффициентом надежности 0,33 и процентом отраженных бросков 98,91. В играх с «Северсталью» (2:0) и «Витязем» (4:0) Самонов сыграл на ноль.
Лучшим защитником стал Илья Николаев из «Трактора». На его счету 3 (0+3 очка) в матчах против минского «Динамо» (4:3), «Локомотива» (2:4) и «Автомобилиста» (5:3) с показателем полезности «+3».
Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин из «СКА», набравший 7 (4+3 очков) очков в двух матчах с показателем полезности «+2». В матче против хабаровского «Амура» (7:5) Хайруллин оформил хет-трик.
Лучшим новичком впервые в карьере признали голкипера казанского «Ак Барса» Максима Арефьева. В его активе две победы в матчах с «ЦСКА» (2:1) и «Сочи» (3:2) с коэффициентом надежности 2,00 и процентом отраженных бросков 94,37.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
|2.12
|12:00
|
Амур – Сочи
|- : -
|2.12
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|- : -
|2.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|2.12
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -