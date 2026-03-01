КХЛ назвала лучших хоккеистов февраля

Комиссия по определению лучших хоккеистов FONBET Чемпионата КХЛ на основании статистических данных и аналитической оценки матчей определила лучших игроков февраля в четырех номинациях.

Лучшим вратарем пятый раз в карьере признан Даниил Исаев из «Локомотива». Он одержал шесть побед в восьми матчах с коэффициентом надежности 1,49. По воротам Исаева было нанесено 200 бросков, из которых он отразил 94 процента. В матчах с «Сочи» (3:0), «Шанхайскими Драконами» (2:0) и «Нефтехимиком» (1:0) Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал игрок «Авангарда» Дамир Шарипзянов, набравший 12 (4+8) очков в 11 матчах месяца с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим был признан Сэм Энэс из минского «Динамо». Он набрал 20 (6+14) очков в десяти матчах с показателем полезности «+5».

Игрок СКА Матвей Поляков стал лучшим новичком. В 11 матчах февраля он набрал 6 (2+4) очков.

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