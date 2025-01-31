КХЛ назвала капитанов команд на Матч звезд
Стали известны имена капитанов команд на Матч звезд КХЛ.
Капитанами команд станут защитник ЦСКА Александр Никишин (сборная дивизиона Боброва), форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев (дивизион Тарасова), защитник «Металлурга» Егор Яковлев (дивизион Харламова) и нападающий «Сибири» Сергей Широков (дивизион Чернышева).
Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.
Источник: КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|3
|Динамо М
|50
|31
|19
|65
|4
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|5
|ЦСКА
|49
|28
|21
|64
|6
|СКА
|50
|29
|21
|63
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|50
|23
|27
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|49
|25
|24
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
|31.01
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|31.01
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|31.01
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -
Новости