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Сегодня, 12:54

КХЛ назвала капитанов команд на Матч звезд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны имена капитанов команд на Матч звезд КХЛ.

Капитанами команд станут защитник ЦСКА Александр Никишин (сборная дивизиона Боброва), форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев (дивизион Тарасова), защитник «Металлурга» Егор Яковлев (дивизион Харламова) и нападающий «Сибири» Сергей Широков (дивизион Чернышева).

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Источник: КХЛ
Вадим Шипачев
Сергей Широков
Хоккей
КХЛ
Александр Никишин
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 51 32 19 65
3 Динамо М 50 31 19 65
4 Спартак 49 29 20 65
5 ЦСКА 49 28 21 64
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 50 23 27 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 49 25 24 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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Авангард – Барыс
 - : -
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Лада – Ак Барс
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