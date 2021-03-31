Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

КХЛ назвала число переболевших COVID-19 хоккеистов

18:02
Теги:

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте 31 марта опубликовала информацию о количестве переболевших коронавирусом.

«По состоянию на 29 марта 2021 года в клубах Лиги (КХЛ, МХЛ, ЖХЛ) и среди состава судей проведено 129 044 исследований — из них 111 720 методом ПЦР и 17 324 методом IgG + IgA.

За весь период (на 30.03.2021) в Лиге переболело 1377 человек, что составляет около 30% от всех тестируемых (игроки, тренерские составы, сотрудники клубов и арен, судьи):

КХЛ — 576 переболевших, из них 306 игроков;

МХЛ — 584 переболевших, из них 255 игроков;

ЖХЛ — 105 переболевших, из них 60 игроки», — говорится в сообщении лиги.

2 апреля в КХЛ стартуют серии финалов плей-офф конференций. На Западе за выход в финал Кубка Гагарина сразятся ЦСКА и СКА, на Востоке — «Ак Барс» и «Авангард».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/03/31/482846.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...