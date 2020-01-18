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КХЛ на матче звезд вспомнила роковую камеру с финала молодежного ЧМ-2020

18:54

Перед ФОНБЕТ-Матчем звезд КХЛ лига пошутила над камерой TSN, сыгравшей роль в поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира-2020. Напомним, что из-за попадания шайбы в камеру Канада не осталась втроем против пятерых в концовке финала против россиян (4:3).

К бортику с камерой на мастер-шоу была подвешена полосатая рубашка рефери.

«Судья сегодняшнего мастер-шоу», — говорится в подписи к видео.

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