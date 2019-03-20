КХЛ: "Лига обратит внимание на проблемы со светом в Балашихе"

Начальник департамента соревнований КХЛ, комиссар четвертого матча серии "Авангард" – "Барыс" прокомментировал проблемы со светом на "Арене Балашиха", из которых первый перерыв встречи длился 33 минуты.

– Проблемы со светом уже не впервые в Балашихе, сказал Козлов. – Лига обратит внимание на этот вопрос. На этот раз не зажегся ряд ламп. Клубу была дана возможность все исправить. В принципе, был вариант, что игру могли перенесли на следующий день, но это крайний вариант. (Алексей Шевченко)