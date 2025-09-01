КХЛ, старт сезона-2025/26: дата и время начала матча Кубка открытия «Локомотив» — «Трактор»
«Локомотив» и «Трактор» сыграют в Кубке открытия 5 сентября
Регулярный сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025-го и завершится 20 марта 2026-го. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая.
«Локомотив» и «Трактор» сыграют в Кубке открытия в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Локомотив» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию Кубка открытия в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке, телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Ярославле смотреть игру можно на телеканале «Первый ярославский», жители Челябинска смогут следить за игрой своей команды на ОТВ (в 21.00 по местному времени).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|9
|6
|3
|13
|2
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|3
|Ак Барс
|9
|6
|3
|13
|4
|Барыс
|8
|5
|3
|10
|5
|Салават Юлаев
|7
|4
|3
|9
|6
|Авангард
|8
|4
|4
|8
|7
|Амур
|8
|3
|5
|7
|8
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|9
|Автомобилист
|8
|2
|6
|6
|10
|Сибирь
|8
|2
|6
|6
|11
|Трактор
|7
|2
|5
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|14
|2
|ЦСКА
|9
|6
|3
|12
|3
|Торпедо НН
|8
|6
|2
|12
|4
|СКА
|7
|6
|1
|12
|5
|Спартак
|8
|5
|3
|11
|6
|Динамо М
|9
|5
|4
|10
|7
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|8
|8
|Северсталь
|8
|3
|5
|7
|9
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
|2
|6
|10
|Лада
|9
|1
|8
|5
|11
|Сочи
|7
|1
|6
|2
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30.09
1.10
|26.09
|11:00
|Барыс – Нефтехимик
|3 : 6
|26.09
|14:30
|Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|26.09
|17:00
|Спартак – Автомобилист
|- : -
|26.09
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн
|- : -
|26.09
|17:00
|Северсталь – Сочи
|- : -
|26.09
|17:00
|Динамо М – Салават Юлаев
|- : -
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