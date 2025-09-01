КХЛ, старт сезона-2025/26: дата и время начала матча Кубка открытия «Локомотив» — «Трактор»

Регулярный сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025-го и завершится 20 марта 2026-го. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая.

«Локомотив» и «Трактор» сыграют в Кубке открытия в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию Кубка открытия в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке, телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Ярославле смотреть игру можно на телеканале «Первый ярославский», жители Челябинска смогут следить за игрой своей команды на ОТВ (в 21.00 по местному времени).