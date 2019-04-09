Финал Кубка Гагарина ЦСКА - "Авангард": расписание и результаты матчей

Все игры финала плей-офф КХЛ. Время – московское.

ЦСКА – Авангард

13 апреля, суббота. 17.00. Москва. ЦСКА – Авангард.

15 апреля, понедельник. 19.30. Москва. ЦСКА – Авангард.

17 апреля, среда. 19.30. Балашиха. Авангард – ЦСКА.

19 апреля, пятница. 19.30. Балашиха. Авангард – ЦСКА.

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуются, – 21, 23 и 25 апреля.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей