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Финал Кубка Гагарина ЦСКА - "Авангард": расписание и результаты матчей

Плей-офф КХЛ: все серии. Фото "СЭ"
Плей-офф КХЛ: все серии. Фото "СЭ"
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Все игры финала плей-офф КХЛ. Время – московское.

КХЛ. Кубок Гагарина-2019. Финал

ЦСКААвангард

13 апреля, суббота. 17.00. Москва. ЦСКА – Авангард.

15 апреля, понедельник. 19.30. Москва. ЦСКА – Авангард.

17 апреля, среда. 19.30. Балашиха. Авангард – ЦСКА.

19 апреля, пятница. 19.30. Балашиха. Авангард – ЦСКА.

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуются, – 21, 23 и 25 апреля.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

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