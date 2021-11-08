КХЛ изменила формат Матча звезд

Концепция проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги 2022 года претерпела изменения, сообщает сайт лиги.

Распределение хоккеистов будет осуществляться по принципу принадлежности к географическим регионам, и по итогам голосования будут сформированы четыре команды.

В команду России смогут попасть только россияне, Северной Америки — хоккеисты из Канады и США, Скандинавии — представители Финляндии, Швеции и Дании, Евразии — все остальные.

Изменилось также расписание звездного уикэнда, в субботу 15 января состоится первая часть Мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал.