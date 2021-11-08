Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

КХЛ изменила формат Матча звезд

18:45
Теги:

Концепция проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги 2022 года претерпела изменения, сообщает сайт лиги.

Распределение хоккеистов будет осуществляться по принципу принадлежности к географическим регионам, и по итогам голосования будут сформированы четыре команды.

В команду России смогут попасть только россияне, Северной Америки — хоккеисты из Канады и США, Скандинавии — представители Финляндии, Швеции и Дании, Евразии — все остальные.

Изменилось также расписание звездного уикэнда, в субботу 15 января состоится первая часть Мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/08/492377.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить
В ФРГ отреагировали на запрос «Нафтогаза» об участии в сертификации СП-2
0