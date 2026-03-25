КХЛ и «Кинопоиск» подвели итоги регулярного чемпионата в сезоне-2025/26

С 5 сентября 2025 года по 20 марта 2026 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» показал в прямом эфире все 748 матчей регулярного сезона КХЛ-2025/26. Совокупно за ними следили 2,4 млн подписчиков «Яндекс Плюса» — это в 2,2 раза выше, чем в сезоне-2023/24 и в 1,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Сезон-2025/26 уже опередил по показателям весь прошлый чемпионат КХЛ-2024/25 с учетом матчей плей-офф.

«Авангард» снова подтвердил статус самой популярной команды лиги, а «Локомотив» стал главным героем рейтингов — матчи с участием ярославцев чаще других попадали в топ-10 самых просматриваемых.

Больше всего матчи КХЛ смотрели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, республиках Башкортостан и Татарстан, а также Челябинской и Нижегородских областях. В среднем каждый болельщик посмотрел 20 игр. Самарская область неожиданно ворвалась в список регионов-лидеров по смотрению, составив компанию Москве и Санкт-Петербургу.

Топ-регионов по смотрению:

Москва и Московская область Санкт-Петербург и Ленинградская область Свердловская область Республика Татарстан Республика Башкортостан Нижегородская область Челябинская область Новосибирская область Омская область Самарская область

В топ сегментов аудитории по возрасту входят 25-34, 35-44 и 18-24. При этом доля молодой аудитории в возрасте от 18 до 24 лет стабильно растет и сейчас составляет 15% от общего количества подписчиков «Яндекс Плюса», смотрящих КХЛ.

Премьера этого сезона «Хороший гол: Игрок» возглавила тройку самых просматриваемых коротких видео, а вертикальные ролики в соцсетях посмотрели более 60 млн раз.