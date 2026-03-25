КХЛ и «Кинопоиск» подвели итоги регулярного чемпионата в сезоне-2025/26
С 5 сентября 2025 года по 20 марта 2026 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» показал в прямом эфире все 748 матчей регулярного сезона КХЛ-2025/26. Совокупно за ними следили 2,4 млн подписчиков «Яндекс Плюса» — это в 2,2 раза выше, чем в сезоне-2023/24 и в 1,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Сезон-2025/26 уже опередил по показателям весь прошлый чемпионат КХЛ-2024/25 с учетом матчей плей-офф.
«Авангард» снова подтвердил статус самой популярной команды лиги, а «Локомотив» стал главным героем рейтингов — матчи с участием ярославцев чаще других попадали в топ-10 самых просматриваемых.
Больше всего матчи КХЛ смотрели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, республиках Башкортостан и Татарстан, а также Челябинской и Нижегородских областях. В среднем каждый болельщик посмотрел 20 игр. Самарская область неожиданно ворвалась в список регионов-лидеров по смотрению, составив компанию Москве и Санкт-Петербургу.
Топ-регионов по смотрению:
-
Москва и Московская область
-
Санкт-Петербург и Ленинградская область
-
Свердловская область
-
Республика Татарстан
-
Республика Башкортостан
-
Нижегородская область
-
Челябинская область
-
Новосибирская область
-
Омская область
-
Самарская область
В топ сегментов аудитории по возрасту входят 25-34, 35-44 и 18-24. При этом доля молодой аудитории в возрасте от 18 до 24 лет стабильно растет и сейчас составляет 15% от общего количества подписчиков «Яндекс Плюса», смотрящих КХЛ.
Премьера этого сезона «Хороший гол: Игрок» возглавила тройку самых просматриваемых коротких видео, а вертикальные ролики в соцсетях посмотрели более 60 млн раз.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3