КХЛ и ФОНБЕТ выпустили «Гимн Болельщика»
В течение юбилейного 15-го сезона КХЛ букмекерская компания ФОНБЕТ запустила проект — «Студия Болельщика #ГОЛОСФОНБЕТКХЛ». На хоккейных аренах, где проходили матчи Лиги, устанавливались специальные студии, где каждый желающий мог записать кричалку в поддержку любимой команды. Студии в трех городах (в Омске, Уфе и Магнитогорске) работали стационарно, еще одна перемещалась по всей России и работала на матчах в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле. Еженедельно КХЛ и ФОНБЕТ награждали самых громких и оригинальных авторов, а по итогам сезона были опубликованы результаты проекта. Самым громким стал болельщик московского «Динамо» Глеб, а самым громким городом — Омск, обогнавший лидировавшую весь сезон Уфу.
Мелодия гимна целиком построена на звуках, которые были записаны на ледовых аренах во время матчей и тренировок: виражи, заточка коньков, удары в борт, щелчки клюшек и крики игроков. Второй частью композиции является шум трибун в синергии с кричалками, записанными в «Студиях Болельщика» в течение минувшего сезона. Созданием проекта занимались агентство креативных коммуникаций Blacklight и музыкальное агентство Fancy State, которые привлекли к работе команду продюсеров, артистов и музыкантов из трех стран. Двое из них, музыкальный артист CHESS и продюсер R17, также приняли участие в видеоклипе, в котором частично показан процесс создания композиции.
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|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3