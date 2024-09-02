КХЛ: где смотреть трансляции матчей регулярного чемпионата
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ стартует 3 сентября 2024 года и завершится 31 мая 2025-го.
В России смотреть хоккейные матчи можно на тематических телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime, а также на официальном сайте КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке). Следить за встречами можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в разделе Спорт. Отдельные матчи показывают в эфире телеканала «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.
Также встречи местных команд транслируют региональные телеканалы.
Западная конференция
СКА — «78»
«Локомотив» — «Первый ярославский»
«Торпедо» — «НН 24»
«Динамо-Минск» — «Беларусь 5»
Восточная конференция
«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан»
«Салават Юлаев» — БСТ
«Авангард» — «12»
«Металлург» — «ТВ-ИН»
«Амур» — «Губерния»
«Трактор» — «ОТВ»
В Казахстане игры «Барыса» бесплатно доступны на телеканале Qazsport и его сайте qazsport.tv. Полностью смотреть чемпионат можно на ресурсах КХЛ и в российских онлайн-кинотеатрах по платной подписке.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
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|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
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|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
|- : -