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Сегодня, 16:30

КХЛ: где смотреть трансляции матчей регулярного чемпионата

«КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime» покажут регулярный чемпионат КХЛ
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джордан Уил (ХК «Динамо» Москва).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ стартует 3 сентября 2024 года и завершится 31 мая 2025-го.

В России смотреть хоккейные матчи можно на тематических телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime, а также на официальном сайте КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке). Следить за встречами можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в разделе Спорт. Отдельные матчи показывают в эфире телеканала «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.

Также встречи местных команд транслируют региональные телеканалы.

Западная конференция

СКА — «78»
«Локомотив» — «Первый ярославский»
«Торпедо» — «НН 24»
«Динамо-Минск» — «Беларусь 5»

Восточная конференция

«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан»
«Салават Юлаев» — БСТ
«Авангард» — «12»
«Металлург» — «ТВ-ИН»
«Амур» — «Губерния»
«Трактор» — «ОТВ»

В Казахстане игры «Барыса» бесплатно доступны на телеканале Qazsport и его сайте qazsport.tv. Полностью смотреть чемпионат можно на ресурсах КХЛ и в российских онлайн-кинотеатрах по платной подписке.

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