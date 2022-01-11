КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады

Клубы Континентальной хоккейной лиги приняли решение продолжить проведение регулярного чемпионата. При этом лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады в Пекине, сообщает сайт КХЛ.

«Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае, если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф», — говорится в заявлении.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.