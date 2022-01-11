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КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады

17:11
Матч КХЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матч КХЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Клубы Континентальной хоккейной лиги приняли решение продолжить проведение регулярного чемпионата. При этом лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады в Пекине, сообщает сайт КХЛ.

«Лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае, если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф», — говорится в заявлении.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/11/495802.html

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Иван Шитик все материалы автора
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