КХЛ: дисквалификация Мерфи была снята, разбирательство по Ливо продолжается

В КХЛ прокомментировали решение о дисквалификации защитника «Сибири» Тревора Мерфи и форварда «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо.

«Тревор Мерфи и Джошуа Ливо были дисквалифицированы на два матча нового сезона за неявку на Церемонию закрытия сезона КХЛ. Оба хоккеиста подали апелляции в Дисциплинарный комитет КХЛ. По итогу рассмотрения было установлено, что Мерфи не имел юридической возможности прибыть на Церемонию закрытия, в связи с чем его дисквалификация была снята. По Ливо рассмотрение еще продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия в Фонбет Чемпионате КХЛ. В случае, если Дисциплинарный комитет оставит в силе решение о дисквалификации, то дисквалификация вступит в силу с этого дня», — говорился в заявлении пресс-службы КХЛ.

Торжественная церемония закрытия сезона КХЛ-2024/25 прошла 29 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village.

32-летний Ливо был удостоен приза «Золотая клюшка». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата с 80 (49+31) очками в 62 матчах. 30-летнего Мерфи признали самым результативным защитником по итогам сезона. Игрок «Сибири» заработал 58 (13+45) очков в 64 играх.