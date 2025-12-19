КХЛ дисквалифицировала Шафигуллина на один матч за удар судьи в лицо

Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин и защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони дисквалифицированы на один матч по итогам инцидента в игре FONBET чемпионата КХЛ в Нижнекамске, сообщает пресс-служба лиги.

Матч команд прошел 18 декабря и завершился победой омичей со счетом 3:0. На 32-й минуте между Шафигуллиным и Чеккони завязалась драка. В процессе форвард «Нефтехимика» попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Шафигуллин был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

«Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п. 1.27 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Чеккони подвергся аналогичному наказанию.

«Наложить на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони наказание по п. 1.27 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — отмечается в заявлении.

В сезоне-2025/26 25-летний Шафигуллин провел 34 матча за «Нефтехимик» и набрал 13 (4+9) очков. На счету 28-летнего Чеккони 5 результативных передач в 23 играх за «Авангард».